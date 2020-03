Írán nechává kvůli rozsáhlé epidemii koronaviru rozprašovat dezinfekci v ulicích Teheránu. Využívá k tomu stroj, který narychlo sestavil tamní sbor hasičů. V zemi je už 9000 případů koronaviru a 354 mrtvých. (Tasnim)

Fire Department of #Tehran unveiled a new machine that is mounted atop fire trucks and generates fog to disinfect streets and public places in the battle with the #coronavirushttps://t.co/60ILVo2uTo pic.twitter.com/lqzgtnXPWs

— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) March 11, 2020