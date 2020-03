Body Vondráčkova dopisu poslancům jsou násleudjící:

1) Vyzývám všechny poslance a poslankyně, aby zrušili své zahraniční cesty a žádné další neplánovali, a to nejméně do konce měsíce března,

2) žádám všechny členy Sněmovny, aby se obrátili na své protějšky a zahraniční partnery, pokud v této době plánovali cestu do České republiky, a požádali je o zvážení své návštěvy v této době a o její odložení,

3) žádám všechny poslankyně a poslance, aby maximálně omezili nebo případně úplně zrušili veškeré pracovní návštěvy a schůzky ve sněmovních budovách a totéž aby sdělili svým asistentům,

4) vyzývám všechny poslance a poslanecké kluby, aby v maximální míře omezili pořádání tiskových konferencí,

5) obracím se na všechny předsedy výborů Poslanecké sněmovny, aby si připravili jednání svých výborů v neveřejném režimu a aby na tuto skutečnost už předem upozornili v připravovaných pozvánkách.