Vláda nepodpoří zavedení stoprocentního ošetřovného, jak navrhovala KDU-ČSL. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) se to bude řešit v dílčích případech a nikoli plošně, protože by to lidi nemotivovalo k práci.

„Potřebujeme, aby lidé pracovali, obzvlášť ve zdravotnictví by nám to dělalo velké problémy, protože by nebyli motivováni k práci. Ale zavnímali jsme ten problém a budeme to řešit formou nějakého programu,“ řekla po jednání s předsedy opozičních stran šéfka státní kasy Schillerová.

Upřesnila, že na podobě případného programu se dohodne s vicepremiérem, ministrem průmyslu a obchodu a ministrem dopravy Karlem Havlíčkem (za ANO).

„Ošetřovné se proplácí už od prvního dne, a to maximálně na dobu devíti kalendářních dní, když nejste osamělý rodič, nebo šestnácti dní, pokud osamělým rodičem jste a máte v trvalé péči dítě ve věku do 16 let, které ještě neukončilo povinnou školní docházku. Stát proplácí ošetřování i přes víkend,“ uvádí server Peníze.cz, kde je rovněž kalkulátor dávky ošetřovného pro letošní rok.