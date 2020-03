Sněmovní mandátový a imunitní výbor se ve středu sešel, aby projednal žádost policie o vydání ke stíhání poslankyně Karly Maříkové. Podle informací Deníku N je žádost velice strohá a jsou v ní zmíněny dva trestné činy, kterých se Maříková měla dopustit, když přirovnala imigranty k invazivním druhům.

Kromě podněcování nenávisti v jejím statusu policisté odhalili i přečin hanobení národa, rasy či jiné etnické skupiny. Poslanci si ale chtějí vyslechnout důvody, proč by měla být stíhána, případně by rádi nahlédli do vyšetřovacího spisu.

Nyní čekají, zda nejvyšší státní zástupce zbaví dozorujícího žalobce mlčenlivosti. Předseda výboru Stanislav Grospič (KSČM) zmínil, že by byl rád, aby stanovisko výboru bylo známé do příštího zasedání Poslanecké sněmovny.