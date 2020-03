Na vystoupení Joea Bidena v Detroitu se skupina fanoušků Bernieho Sanderse pokusila narušit jeho proslov. Kromě hlasitého skandování kamery část z nich zachytily, jak se snaží vyvolat davovou vlnu. Bidenovu poradkyni Symone Sandersovou dokonce shodili k zemi. (Politico)

Here’s close-up footage of the scrum at Biden’s Detroit event, when Green New Deal protesters interrupted his speech

At some point Biden’s senior adviser/head of security ⁦@SymoneDSanders⁩ entered the fray and got knocked down; you can see a cop helping her up at 1:45 mark pic.twitter.com/YkYYP4fscO

— Tim Alberta (@TimAlberta) March 10, 2020