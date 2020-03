Americký poslanec za Floridu, republikán Matt Gaetz, je kvůli koronaviru v karanténě. Ještě minulý týden si přitom z nákazy dělal legraci, když po Sněmovně chodil v plynové masce. Dnes odpoledne letěl v Air Force 1 s prezidentem Trumpem.

Reviewing the coronavirus supplemental appropriation and preparing to go vote. pic.twitter.com/wjJ4YY4VZz

— Rep. Matt Gaetz (@RepMattGaetz) March 4, 2020