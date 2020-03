Informoval o tom mluvčí Evropské lidové strany (EPP) Daniel Köster na svém Twitteru.

Jedním z diskutovaných plánů, jak vyřešit zasedání v tomto týdnu, bylo údajně i rozesazení europoslanců vždy ob jedno křeslo, což by mělo snížit riziko případné nákazy. Na to by ale nestačila kapacita sálu.