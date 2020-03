Italský velvyslanec řešil s premiérem Andrejem Babišem (ANO) i jeho výroky o tom, že Itálie nezvládá šíření koronaviru. „Ano, pan velvyslanec se k této otázce vyjádřil. Jednalo se však o konstruktivní jednání,“ řekla k tomu Deníku N mluvčí ambasády Jitka Galli.

Řekl jsem, že by Itálie měla vyzvat své občany, aby necestovali. Důvodem je pouze prevence a bezpečnost nás všech. Jde mi o to, aby Italové porazili koronavirus, stejně jako my, celá Evropa i svět. A je to stejné doporučení, na kterém se dnes shodla i Bezpečnostní rada státu.

— Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 9, 2020