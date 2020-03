Prezident Miloš Zeman i přes hrozbu šířícího se koronaviru stále trvá na své plánované cestě do Číny. Tam by se měl v dubnu zúčastnit summitu 17 + 1 zemí střední a východní Evropy s Čínou. Vláda českým občanům doporučuje necestovat do Číny a zrušila i přímé letecké linky. (Novinky)