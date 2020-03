Amsterdam plánuje pořídit sto dobíjecích stanic pro lodě do roku 2021. Město od roku 2025 zakázalo po tamních kanálech jezdit dieselovým člunům. Nizozemská metropole tak bojuje proti změně klimatu.

Amsterdam promises to have 100 charging stations for boats by 2021. The city is banning diesel-powered canal boats from 2025 https://t.co/if5v9axmUr pic.twitter.com/da7yCIvGXX

