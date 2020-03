Fakultní nemocnice Brno dneškem počínaje dělá testy na koronavirus. Dosud musela odebrané vzorky posílat do Ostravy. Vlastními testy se zkrátí čas čekání na výsledek.

Řekl to dnes mluvčí nemocnice Pavel Žára.

Hygienici v Jihomoravském kraji odebrali vzorek 45 lidem kvůli podezření na koronavirus. U 40 lidí byl negativní, u pěti se na výsledky čeká, sdělila Renata Ciupek z krajské hygienické stanice. Karanténa skončila u dvou lidí, šest jich v karanténě zůstává.

Nemocnice dosud musela odebrané vzorky posílat do Ostravy, což dnešním dnem odpadá. „Zkrátí se čas, nebude muset jezdit auto do Ostravy. Máme na to vlastní vybavení. Vzorky bude diagnostikovat Oddělení klinické mikrobiologie Fakultní nemocnice Brno,“ řekl Žára. (ČTK)