Němečtí vědci ohlásili, že znají existující lék, který by mohl potlačit koronavirus. Doporučují ho ke klinickým testům.

Týmu z Německého centra pro výzkum primátů v Göttingenu a z berlínské univerzitní nemocnice Charité se podařilo zjistit, který enzym umožňuje viru SARS-CoV-2 vstoupit do buněk plicní tkáně. Je to tzv. proteáza TMPRSS2. Pro tento enzym existuje inhbitor – látka, která potlačuje jeho tvorbu a tím blokuje šíření viru v plicích. Touto látkou je tzv. camostat mesylate, účinná složka několika léků schválených pro použití v Japonsku; používají se při zánětech slinivky a při syndromu dráždivého tračníku. Tým, jehož vedoucím je Markus Hoffmann, provedl úspěšný test in vitro (v laboratorních podmínkách, bez použití živých organismů) a doporučuje klinické testování na lidech.