Policie bude ve spolupráci s celní správou a hasiči od pondělí od 07:00 předávat cestujícím na hraničních přechodech Rozvadov, Folmava, Železná Ruda, Dolní Dvořiště, Strážný, Mikulov, Hatě, Břeclav, Cínovec a Pomezí letáky s informacemi v češtině, angličtině a němčině. Mluvčí policejního prezidia David Schön řekl, že letáky zajistilo ministerstvo zdravotnictví a policisté už je mají k dispozici. Podle něj stejné materiály budou k dispozici i cestujícím ve vlacích Českých drah.

Hasiči budou na hraničních přechodech namátkově měřit teplotu lidem, kteří se vracejí do Česka. Pokud někomu naměří teplotu nad 38 stupňů, kontaktují linku 112 a příslušnou hygienickou stanici podle místa bydliště osob. Ty pak budou po konzultaci umísťováni do domácí karantény nebo nemocnic. „Pokud se bude jednat o cizince, tak budou vyzváni k návratu do své země nebo do své vlasti, případně bude postupováno stejným způsobem jako u českých občanů,“ řekla večer Schillerová. (ČTK)