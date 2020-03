Rakousko od zítřka zavádí na hraničních přechodech s Itálií namátkové kontroly cestujících v silniční i železniční dopravě. Budou se týkat i Čechů, a to i tehdy, když budou přes Rakousko jen přejíždět.

Zdravotníci budou v součinnosti s policií měřit teplotu a zjišťovat další příznaky nákazy, v případě podezření pak provádět test na koronavirus. Pokud bude pozitivní, půjdou nakažení do izolace – v nemocnici či v případě lehčího průběhu v zařízení určeném příslušnou zemskou hygienickou stanicí, upozorňuje web českého ministerstva zahraničí.

Rakouský národní železniční dopravce ÖBB rozhodl o zrušení nočních vlaků do Benátek a Milána. V provozu nadále zůstávají denní spoje do Bolzana, Boloni, Udine, Terstu, Verony i Benátek, ale i noční spoj do Říma.

V pondělí zároveň v Rakousku vstupují v platnost další opatření. Ruší se lety do a z Íránu, Jižní Koreje a Milána, Bergama a Boloni. Ti, kteří přiletí z rizikových oblastí, budou muset předložit lékařské potvrzení, že nejsou nakaženi koronavirem.