Němec do Egypta podle DPA přiletěl před týdnem. Do nemocnice byl převezen s horečkou poté, co se v pátek vrátil z Luxoru do Hurgady. V sobotu se u něj potvrdila nákaza koronavirem.

Podle egyptského ministerstva obrany byl muž umístěn na jednotku intenzivní péče, ale odmítl být přepraven do vyhrazené izolační nemocnice. (ČTK)