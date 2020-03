Hnutí ANO i nadále dominuje, podle volebního modelu Kantar CZ by ho v únoru volilo 31 procent lidí . S výrazným odstupem následují Piráti a ODS. Na hraně vstupu do Sněmovny se pohybují hned 4 strany.

Zisky jednotlivých stran a hnutí jsou podle volebního modelu v podstatě stabilní. Od lednového výzkumu si výrazněji pohoršili pouze komunisté, kteří ztratily dva procentní body a v únoru by získali pouhá 4,5 procenta hlasů.

Výzkumníci však upozorňují, že statistická chyba modelu je plus minus jeden procentní bod. „Nelze tedy s jistotou říci, zda by se za současné situace KSČM do PS dostala, či nikoliv,“ píše Kantar ve své výzkumné zprávě.

„Významné změny od voleb 2017 nastaly u podporovatelů Pirátů, jejichž podpora pozvolna narůstala až do konce roku 2018. V loňském roce se podpora ustálila na průměrné hladině zisku 17 % a podobný zisk potvrzuje i únorový model, zisk 15,5 % nevybočuje z dlouhodobého průměru,“ píše Kantar. Podobně popisují výzkumníci i zisky občanských demokratů.

Z dlouhodobého pohledu kromě komunistů podle zprávy Kantaru ztrácí také hnutí SPD. „Preference KSČM dlouhodobě klesají asi o 1 p. b. za rok, přičemž přibližně 30 % jejích bývalých voličů by dnes k volbám nepřišly, 30 % přetáhlo hnutí ANO a zbylých 40 % ostatní strany,“ píše Kantar. Hnutí Trikolóra by získalo v únoru tři procenta hlasů a do Sněmovny se by se nedostalo.