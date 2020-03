Na Bermudách se příští týden koná Mezinárodní závod jet suits neboli létajících obleků. Soutěží pět pilotů a vůbec poprvé i jedna pilotka, sedmačtyřicetiletá Leigh Coatesová. Odborníci předvídají sportu rostoucí popularitu. (Reuters)

The inaugural International Jet Suit Race Series takes place in Bermuda next week and will feature six pilots, including the first female jet suit pilot pic.twitter.com/7OUEWSwSJd

— Reuters (@Reuters) March 8, 2020