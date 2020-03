Tomáš Garrigue Masaryk, který se narodil přesně před 120 lety, navštívil v roce 1927 Jeruzalém, připomíná izraelský velvyslanec v ČR Daniel Meron.

Tomáš Garrigue Masaryk, President founder of Czechoslovakia, was born on March 7, 1850, this day 120 years ago

Photo: President Masaryk, who was a great friend of the jews, visits Jerusalem, 1927 (TG Masaryk Institute) pic.twitter.com/z222s7bkG1

— Daniel Meron (@AmbMeron) March 7, 2020