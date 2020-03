Pětipatrový hotel se zřítil v čínském městě Čchüan-čou (jihovýchodní provincie Fu-ťien). V sutinách uvízlo asi 70 lidí, na místě zasahují záchranáři. Podle čínských médií hotel sloužil jako karanténa pro pacienty s koronavirem. (Fuťienský deník, SCMP)

Pictures posted by netizens on Chinese social media platform Weixin has revealed that the Xinjia Hotel, which is believed to be a #coronavirus quarantine site, has completely toppled down. As of 7.30 pm, 16 people have been rescued, according to Chinese media. pic.twitter.com/ex93XNxzx6

— Ezra Cheung (@ezracheungtoto) March 7, 2020