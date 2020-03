Nejen Putin bude měnit ústavu: Chilané jsou napřed, skupují výtisky té stávající, aby mohli zainteresovaně hlasovat v jarním referendu. Pouliční prodejce v Santiagu jich prodá sto za den. Zastaví to dlouhodobé protesty? Co Chilan, to ústavní právník, píše od Pacifiku Tomáš Nídr.