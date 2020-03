Čínská oficiální čísla uvádějí 53 793 uzdravených z celkových 80 716 lidí nakažených koronavirem. Virus podle Pekingu zabil 34 lékařů, které včera posmrtně vyznamenali. Mezi nimi i Li Wen-lianga, jehož původně nutili mlčet – jako mnohé další. (Caixin)

It seems Dr #LiWenliang’s forced confession/agreement after having sought to raise the alarm about the #Wuhan #coronavirus is now a tshirt. #RIPLiWenliang #李文亮 #明白

Images from around the web:

