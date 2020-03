„Mám tyhle věci rád, opravdu jim rozumím. Lidé jsou překvapeni, jak tomu rozumím. Každý z těch doktorů říká: ‚Jak to, že toho o tom tolik víte?‘ Asi mám vrozenou schopnost, možná jsem měl jít dělat tohle, místo abych kandidoval na prezidenta,“ řekl Donald Trump v reakci na koronavirus. (Fox)

I can't stop watching CDC Director Robert Redfield, who was graduated with a BS and an MD from Georgetown, completed fellowships in infectious diseases and tropical medicine, founded the Institute of Human Virology, and did pioneering work on HIV and AIDS. pic.twitter.com/c2lHSKlqK9

— David Gura (@davidgura) March 6, 2020