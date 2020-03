Do Kongresu USA míří zákon, který chce zakázat dovoz výrobků ze Sin-ťiangu. Podnítily ho důkazy, že Ujgury v Číně nutí k otrocké práci, z níž těží i přední světové značky. Muzeum holokaustu genocidu v Sin-ťiangu prohlásilo za zločin proti lidskosti.

*BREAKING*: 3rd MAJOR LEAK from XJ – a detailed list of Uyghurs in re-education, w/ reasons for internment & why they should (not) be released! Same source as #ChinaCables. Unprecedented insight into the minutiae of Xinjiang's internment drive.

MY PAPER: https://t.co/MD4vQKwQ8C pic.twitter.com/C7C7ejlFzO

— Adrian Zenz (@adrianzenz) February 17, 2020