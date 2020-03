Thajské pošty začaly dezinfikovat zásilky, které přicházejí do země ze zahraničí. Snaží se tím zabránit rozšiřování koronaviru, ačkoliv podle WHO je přijímání zásilek i z infikovaných oblastí bezpečné. V Thajsku je nakažených 47 lidí, jeden zemřel. (Bangkok Post)

Thailand post offices began disinfecting overseas packages on arrival as the country reported new coronavirus cases. https://t.co/YUx3Iky7hn pic.twitter.com/FV13Ie0B2S

— ABC News (@ABC) March 6, 2020