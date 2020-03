Obsadí 36 křesel, ale se spojenci nedá dohromady nadpoloviční většinu potřebnou k sestavení většinové vlády. Druhou nejsilnější stranou bude centristické uskupení Modrá a bílá Bennyho Gance, které má 33 křesel.

Z oficiálních výsledků volební komise také vyplývá, že sice kandidovaly tři desítky stran, ale do parlamentu se jich dostalo osm, což je nejméně v izraelské historii, napsal k tomu zpravodajský server The Times of Israel.

Přesné údaje také ukazují, že k urnám přišlo přes 71 procent oprávněných voličů a z nich 56 procent vybíralo jenom ze dvou vítězných stran. Volební komise konečná čísla oznámila až po započtení hlasů vojáků a diplomatů.

Za oficiální bude výsledek považován, až jej komise příští týden předá prezidentovi Reuvenu Rivlinovi. Ten pak zahájí konzultaci s vůdci parlamentních stran a některého z nich pověří sestavením vlády. (ČTK)