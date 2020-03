„Zklamalo mě, když jsem se dozvěděl, že mé vydavatelství koupilo práva na paměti Woodyho Allena, které ostatní odmítli vydat. Že to přede mnou zatajili, když jsem pracoval na knize Catch and Kill o mužích, jako je Woody Allen, kterým prochází sexuální zneužívání jiných,“ napsal Farrow na svůj instagramový účet. „S takovým vydavatelstvím nemůžu spolupracovat. Představte si, že by šlo o vaši sestru.“

Farrowa podpořili další autoři, kterým Hachette vydává knihy, a zaměstnanci vydavatelství. Včera hromadně odešli z budovy na protest proti vydání Allenovy knihy.

75 plus employees of Hachette are standing in solidarity with @ronanfarrow, @realdylanfarrow and survivors of sexual assault and walked out of the Hachette offices today in protest of Woody Allen’s memoir. #HachetteWalkout #LittleBrownWalkout pic.twitter.com/wTNi3c7gy8

— Kendra Barkoff Lamy (@kabarkoff) March 5, 2020