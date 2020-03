Ukrajinský parlament vyslovil nedůvěru generálnímu prokurátorovi Ruslanu Rjabošapkovi, který tak v této funkci skončil. Odvolání podpořilo 263 poslanců ze 450 poté, co Rjabošapku kritizoval za jeho neefektivnost i prezident Zelenskyj.

Rjabošapka se tak po středečním pádu vlády Oleksije Hončaruka stal další obětí zásadních změn na vysokých místech iniciovaných Zelenským. Podle analytiků se tím prezident snaží zastavit pád popularity spojený s pochybnostmi ohledně dynamiky potřebných reforem v zemi.

Agentura Reuters poznamenala, že Spojené státy a Evropská unie Rjabošapku otevřeně oceňovaly za jeho snahu vykořenit korupci a zbavit se zkorumpovaných nebo nekvalifikovaných činitelů prověrkami, jež museli podstoupit pro udržení ve funkcích.

Rjabošapka byl také loni v centru pozornosti jako člověk, který rozhodoval o tom, zda zahájit vyšetřování proti bývalému viceprezidentovi USA Joeu Bidenovi a jeho synovi Hunterovi v kauze plynárenské firmy Burisma Group. Tento případ byl klíčovou věcí v procesu impeachmentu vedenému proti americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.

Probíhající přesuny ve vysokých postech na Ukrajině byly vyvolány obavami z pomalého postupu reforem, který by mohl zkomplikovat dohodu s Mezinárodním měnovým fondem. Ta má zásadní význam pro získání důvěry investorů. S tím souvisí i jejich pocit právní jistoty na Ukrajině.

„Skutečně si myslím, že Ruslan (Rjabošapka) je dobrý odborník, ale myslím si, že neukázal výsledky,“ řekl Zelenskyj při své kritice Rjabošapky před hlasováním parlamentu. „A jestliže nejsou výsledky, neměl by (Rjabošapka) funkci zastávat,“ dodal prezident.

Generálního prokurátora také kritizovali poslanci různých stran za to, že nevyřizoval případy dostatečně aktivně. To se týkalo mimo jiné i bývalého prezidenta Petra Porošenka a lidí z jeho okolí, proti nimž nevznesl žádnou obžalobu, ačkoli podle některých pro to „bylo vše připraveno“.

Rjabošapka ve svém vystoupení před poslanci řekl, že byl „nezávislým prokurátorem a generální prokuratura za jeho vedení prošla rozsáhlým očištěním“. „Nebyl jsem ničí sluha, byl jsem a jsem nezávislý,“ prohlásil v narážce na stranu Zelenského Sluha národa. „Nezávislého prokurátora nelze zastavit, lze ho jen odvolat. A já odcházím, ale odcházím, abych se vrátil,“ dodal Rjabošapka a nato opustil jednací sál, aniž odpověděl na otázky poslanců. (ČTK)