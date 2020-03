Ve finále 14. ročníku cen Czech Grand Design jsou tvůrci piknikového setu, neonových váz, dřevěných hraček, recyklovaných brýlí nebo interaktivní učebnice. V každé z osmi kategorií se z 84 nominovaných do finále dostala nejlepší trojice.

Díla finalistů mohou lidé vidět na výstavě Best of: 2019 v pražské Galerii České spořitelny od 6. března do 3. května. Vítěze, které vybere Akademie designu ČR, odhalí slavnostní předávání cen 24. března.

„Zatímco vloni nominacemi rezonovalo téma udržitelnosti a ekologického přístupu k výrobě, letos jsme svědky ocenění designérů, kteří pracují v relativně klasických disciplínách,“ uvedla za organizátory soutěže Jana Zielinski.

V hlavní kategorii Designér roku – Cena Ministerstva kultury ČR jsou letos ve finále výhradně tvůrci nábytku. Dvojice Herrmann&Coufal si získala pozornost interiérovým nábytkem Bend pro značku Duro, ale navrhla třeba i venkovní mobiliář, včetně piknikového setu, pro firmu mmcité1. Další finalistka Lucie Koldová uvedla loni celou řadu novinek pro firmy Master & Master, mmcité1, Freifrau nebo Javorina. Trojici ve finále hlavní kategorie doplňuje studio LLEV s kolekcí nábytku Book a vázami Nueevo.

V kategorii Výrobce roku – Cena Design pro export také převažují mezi finalisty nábytkáři, firmy mmcité1 a Master & Master, které doplňuje značka M&T se systémem magnetických dveřních klik. O titul Objev roku se bude ucházet Vítek Škop za interaktivní učebnici fyziky Vividbooks, Dominika Petrtýlová za neonové vázy Party vases a značka Tititi za originální dřevěné figurky.

V kategorii Módní designér upoutal akademii Jan Černý s autorskou oděvní kolekcí i novým designem ikonických bot české značky Prestige, Zdeňka Imreczeová oděvní kolekcí pro podzim a zimu a nováček mezi finalisty Zoltán Tóth také s oděvní kolekcí. Do finále kategorie Designér šperku se probojovaly dvojice Nastassia Aleinikava a Dana Prekopová s kolekcí brýlí IOKO x NA Summer, značka brýlí Optiqa s kolekcí Distorted a Eliška Lhotská s kolekcí šperků So.

Fotografem roku se může stát Michaela Karásek Čejková díky fotografiím pro projekt Czechia a kampaněmi pro české designérky, Linda a Daniela Dostálkovy s fotografiemi pro činohru Národního divadla v Praze nebo Marie Tomanová se sérií pro prestižní New York Magazine. O ceně za grafický design se rozhodne mezi Janem Matouškem za vizuální koncepci knihy a výstavy Diktátor času: (De)kontextualizace, studiem 20YY Designers za vizuální styl Akademie výtvarných umění a Michalem Rydvalem za grafickou koncepcí edice knih nakladatelství Fra.

V nejmladší kategorii Ilustrátor roku se do finále dostal například Patrik Antczak díky sérii ilustrací pro platformu Rekonstrukce státu, nástěnné ilustraci pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a ilustracím pro knihu Světový atlas strašidel a duchů. O ocenění se uchází také Nikola Logosová za ilustrace pro knihy POZOR DOKTOR! Dějiny medicíny v sedmi dnech a Klub divných dětí a také Barbora Idesová za ilustrace pro magazín Host a pro vizuál festivalu Lustr 2019.

Vítěze cen Czech Grand design vybírá ve tříkolovém hlasování Akademie designu ČR, jejímiž členy jsou osobnosti z řad českých i zahraničních kurátorů, galeristů, šéfredaktorů, novinářů nebo teoretiků designu. Napříč všemi kategoriemi cen je pak zvolen absolutní vítěz Grand Designér roku. Tím se před rokem stala módní návrhářka Tereza Rosalie Kladošová. (ČTK)