V Moskvě vznikla Strana přímé demokracie, kterou založil tvůrce populární onlinové hry World of tanks Vjačeslav Makarov. Toho delegáti, zastupující nadpoloviční počet ruských regionů, zvolili generálním tajemníkem.

Pozornost médií upoutala skutečnost, že záměr vstoupit do nové strany ohlásila řada známých osobností. Podle listu Kommersant jde například o bývalého „ministra obrany“ proruských separatistů v Donbasu na východě Ukrajiny Igora Girkina, zvaného Strelkov, po kterém pátrá nizozemská justice kvůli sestřelení civilního letounu s téměř 300 lidmi na palubě v létě 2014. V katastrofě letu MH17 figuruje jako jeden ze čtyř obviněných.

Členkou nové strany se má podle Kommersantu stát také Marija Butinová, která se loni vrátila do vlasti z USA, kde byla odsouzena a vězněna za to, že se jako nezaregistrovaná „agentka cizí mocnosti“ snažila proniknout do vlivné americké Národní asociace držitelů zbraní. V současnosti pracuje jako moderátorka televize RT, vnímané jako nástroj Kremlu.

Kritici podezírají, že nové strany, které se nyní houfně vynořují na ruské scéně, mají hlavně zabránit tomu, že se nespokojenost s poměry přetaví v úspěch „nesystémové“ opozice v parlamentní volbách v příštím roce. Strany, které v ruském parlamentu formálně hrají opoziční roli, totiž v zásadních otázkách spolupracují s Kremlem.

Zvláštností nové strany má být mobilní aplikace, která umožní všem straníkům hlasovat. Makarov při lednovém ohlašování vzniku nového uskupení tvrdil, že je na vývoj aplikace připraven utratit v přepočtu skoro 23 milionů korun.

Společnost Wargaming, která hru World of Tanks vlastní a vyvíjí, je registrovaná na Kypru. Hodnotu firmy agentura Bloomberg v roce 2016 odhadla na 1,5 miliardy dolarů. (ČTK)