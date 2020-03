Čínské firmy falšují data o uzdravování ekonomiky po koronaviru. Cíle plní hbitými podvody

Odhalilo to vyšetřování čínského ekonomického magazínu Caixin.

Příliv nově potvrzených případů nákazy koronavirem v oficiálních číslech slábne a místní vlády tlačí na firmy a továrny, aby obnovily běžný pracovní provoz. Jenže mnohé z nich nejsou stanovené kvóty schopné naplnit. Zdroje Caixinu zevnitř samotných firem a místních úřadů popsaly, jak si ke splnění cíle pomáhají „hbitými podvody“.

Klimatizace, počítače, výrobní linky

Například spotřeba elektřiny, která se při hlášení směrem do ústředí v Pekingu nebo na veřejnost běžně používá jako zástupné kritérium obnovení výroby.

Aby se dosáhlo uspokojivých čísel, v prázdných kancelářích se celý den nechávají svítit světla a běžet klimatizace. V továrnách zas běží naprázdno výrobní přístroje a falšuje se rozpis služeb, zjistil Caixin.

List zmiňuje východočínskou pobřežní provincii Če-ťiang, kterou čínská vláda nedávno vychválila jako zářný příklad uzdravení průmyslové výroby z koronavirové epidemie. Če-ťiang prý už 24. února obnovila veškerý pracovní provoz na 90 %.

Jenže o šest dní později, v sobotu 29. února, se Caixin od jednoho z úředníků správy v provinčním hlavním městě Chang-čou dozvěděl, že tamní továrny dostaly instrukce nechat naprázdno běžet výrobní linky a kanceláře zas počítače a klimatizaci. Stalo se tak poté, co Peking začal prověřovat obnovování provozu právě na základě čísel o spotřebě elektřiny.

Slova dotyčného úředníka, který v obavách z trestu žádal o anonymitu, potvrdili dva další lidé z různých továren. Vyšlo také najevo, že ne všichni svá čísla falšují. Jeden z těchto dvou zdrojů tvrdí, že jeho továrna už výrobu plně obnovila. Třetí dotazovaný manažer Caixinu řekl, že jeho továrně žádné kvóty o spotřebě elektřiny nenařídili a že fungují zatím jen na pětinu své obvyklé kapacity.

Vláda Chang-čou na konci února vyhlásila, že korporátní spotřeba elektřiny má k 29. únoru čítat 75 % spotřeby z 8. ledna (oficiální oznámení koronavirové nákazy) a k 10. březnu má dosáhnout nejméně 90 %. Nicméně třeba v changčouském průmyslovém parku se skutečné obnovení provozu pohybuje někde na 40 %, odhadl pro Caixin tamní úředník.

Péče a podpora

Další zdroje magazínu také popsaly, že v některých případech vláda delegovala kvóty přímo na jednotlivé úředníky a za jejich splnění je učinila osobně odpovědné. Tito úředníci pak pravidelně navštěvovali jim svěřené firmy a vyjadřovali „péči a podporu“ – což je jen eufemismus pro nátlak.

Shora nařízené kvóty potvrdila také další firma z dalšího provinčního města Wen-čou. Po té úřady požadovaly spotřebu elektřiny na nejméně poloviční hodnotě jako před epidemií. I ona to řeší klimatizací, která celý den běží na plné obrátky.

V průmyslovém městě Po-tchou v provincii Che-pej, asi 230 kilometrů jižně od Pekingu, našel Caixin další továrny, které nahlásily obnovení výroby, přestože opak je pravdou. „Místní vláda továrnám (v obavách z viru) pořád brání ve znovuzahájení práce. Vrátili jsme se do kanceláří, ale výroba zatím vůbec nezačala,“ popsal manažer jedné z nich. Vláda ho prý také nabádala, aby falšoval počet zaměstnanců, kteří se navrátili do práce. A dokonce instruovala přímo samotné dělníky, aby do telefonu lhali inspektorům.

Místní vláda v Po-tchou na dotaz Caixinu odpověděla, že nejméně 228 firem v oblasti už výrobu obnovilo. A pokud některé říkají, že ne, je to tím, že nejsou připravené k okamžité akci. Stačí prý, aby se firmy nahlásily vládě, a když se potvrdí, že firma zavedla důsledné protivirové mechanismy, znovuzahájení provozu nic nebrání.

To je případ malé továrny, která už od vlády dostala zelenou. Přesto její výrobní linky pořád stojí. Mnoho místních silnic zůstává zablokovaných, a dokud se neobnoví dodávky materiálu a možnost výrobky následně vyvážet, nemá prý smysl stroje spouštět. (Caixin)