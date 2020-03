Americký prezident Donald Trump dnes po dlouhé době opět zkritizoval svého někdejšího ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse. Učinil tak v reakci na Sessionsovu snahu o návrat do Senátu.

Prezident se do někdejšího člena své vlády často opíral a nakonec jej vyzval k rezignaci především kvůli jeho rozhodnutí vzdát se dohledu nad vyšetřováním ruských zásahů do kampaně před americkými prezidentskými volbami z roku 2016, napsala agentura AP.

Sessions byl po dvě desetiletí vlivným senátorem za stát Alabama a byl také jedním z prvních zákonodárců, kteří podpořili Trumpovu kandidaturu na prezidenta. V roce 2017 se stal ministrem spravedlnosti, avšak brzy upadl v prezidentovu nemilost, což vedlo k jeho odstoupení z funkce.

Někdejší ministr spravedlnosti nyní usiluje o návrat do horní komory Kongresu, k čemuž se Trump dosud nevyjadřoval. „Tohle se stane tomu, kdo je s důvěrou jmenován ministrem spravedlnosti Spojených států a poté nemá dostatek moudrosti či kuráže na to, aby se postavil tváří v tvář falešnému honu na čarodějnice souvisejícího s Ruskem. Vzdal se dohledu PRVNÍ DEN v úřadu, a Muellerův podvod začal!“ napsal dnes Trump s odkazem na to, že Sessions si nezajistil republikánskou nominaci hned v prvním kole senátních primárek a bude muset bojovat v dalším kole s politickým nováčkem Tommym Tubervillem. (ČTK)