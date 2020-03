Premiéra dalšího filmu o agentu 007 Jamesi Bondovi Není čas zemřít bude odložena z dubna na listopad 2020. Oznámili to dnes producenti filmu. Důvodem jsou obavy ze šířícího se koronaviru.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd

— James Bond (@007) March 4, 2020