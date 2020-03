Shrnutí: Nakažených novým typem koronaviru je ve světě 90 893 a lidí, kteří mu podlehli, 3110. Úmrtnost pacientů s nemocí COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, činí 3,4 procenta, uvádí aktuálně Světová zdravotnická organizace (WHO).

V pevninské Číně, odkud virus pochází a kde se nakazilo přes 80 000 lidí, se situace relativně stabilizovala. Nových případů tam ubývá na rozdíl od Jižní Koreje, Íránu a evropských zemí. V Německu počet nakažených od pondělí stoupl o 38 a v Itálii vzrostl počet úmrtí o 27. První infekci oznámila Ukrajina. V Česku přibyly dva nové případy, celkem je zde pět nakažených.

Úřady pevninské Číny, do které se nepočítá autonomní Hongkong a Macao, ohlásily 125 nových potvrzených případů nákazy. Je to nejméně od 21. ledna, kdy Peking začal každodenní čísla zveřejňovat. Nemoc Covid-19 si v pevninské Číně vyžádala od pondělí 31 nových obětí, a celková bilance v zemi tak vzrostla na 2943 mrtvých.

Čína je nyní v situaci, kdy ji údajně ohrožují cesty jejích obyvatel do jiných zemí. Čínské občany žijící v zahraničí úřady vyzvaly, aby zvážili, a pokud možno zrušili své cesty do vlasti. Lidé, kteří do hlavního města přicestují z rizikových oblastí, jako je Jižní Korea, Japonsko, Írán a Itálie, budou muset projít čtrnáctidenní karanténou.

Rychleji než v Číně rostou v posledních dnech případy v Jižní Koreji, kde počet infikovaných stoupl na 5186. Nově se nakazila tisícovka lidí.

Zemí v Evropě nejhůře zasaženou koronavirem je stále Itálie. Množství nakažených tam vzrostlo z pondělních 2036 na 2502. A počet lidí, kterým koronavirus přinesl smrt, stoupl od pondělí z 52 na 79.

Na 196 případů nákazy vzrostla bilance v Německu. Jeden z německých pacientů, u nějž se koronavirus potvrdil, se podle italských médií nakazil zřejmě při pobytu na mistrovství světa v biatlonu v polovině února v Anterselvě. V Itálii se mohl nakazit i první pacient na Ukrajině. Do země ale přicestoval přes Rumunsko, kde jsou momentálně nakažení tři lidé.

Pátý potvrzený případ má Česko, kde se dosud na koronavirus testovalo 262 lidí. Nově nakaženou je žena z Ekvádoru, která doprovázela Američanku, u níž se nákaza potvrdila už v neděli.

Dalším ohniskem nákazy ve světě je Írán, kde nemoci nově podlehlo 11 lidí, celkový počet obětí tím vystoupal na 77. V zemi se dosud nakazilo 2336 lidí, od pondělka tak přibylo 835 nových případů. V Íránu se podle médií nakazila i 45letá žena z Pákistánu, kde je teď pět infikovaných.

Spojené státy už evidují 100 nakažených a šest úmrtí. Nicméně podle viceprezidenta Mikea Pence, který je pověřen bojem s virem, je riziko nemoci pro Američany nadále nízké.

Akcie na evropském trhu v očekávání intervence bank a vlád prudce posílily, například panevropský index STOXX 600 krátce před 10:00 SEČ přidával zhruba 2,9 procenta a pohyboval se v blízkosti 387 bodů.

Americká centrální banka se rozhodla snížit základní úrokovou sazbu, aby ochránila ekonomiku USA před dopady koronaviru. Dolar následně oslabil, zatímco ropa mírně zdražila a cena zlato stoupla o 3,3 procenta.

Nemoc má kromě světového hospodářství dopady i na další aspekty života. Vliv měla například na sčítání výsledků pondělních parlamentních voleb v Izraeli, kde úředníci odmítli vyhodnotit část volebních lístků ze speciálních místností, kde odevzdávali hlasy Izraelci, kteří jsou v domácí karanténě. Omezena bude účast na ceremoniálu zažehnutí olympijského ohně příští týden v antické Olympii. Oblíbeného pozdravu se museli vzdát basketbaloví fanoušci, kteří se s hvězdami zámořské ligy NBA již nemohou přivítat plácnutím dlaní. Práci z domova svým zaměstnancům po celém světě doporučila společnost Twitter.