Předsedovi Rady ČTK Davidu Soukupovi přišel výhružný dopis s textem „A PÁTÝ JEZDEC JE STRACH“. Nejspíš odkazuje na stejnojmenný film Zbyňka Brynycha. „Anonym mi nestojí za to se zamyslet nad tím, co to má znamenat,“ řekl Deníku N Soukup. Nebude to ani hlásit policii.

Přišel mi do ČTK dopis- jedna věta: A pátý jezdec je strach. Příběh filmu se sice odehrává na Žižkově, ale jiná souvislost se mnou mě nenapadá. Kašlu ale na něj! -A tato věta má dnes v ČR daleko hlubší význam a větší rozměr než tomu bylo před týdnem.@rozanek pic.twitter.com/jGqCwsUurY — davsoukup (@davsoukup) March 3, 2020