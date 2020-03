Za objevem stojí tým vědců v v čele s Václavem Gvoždíkem z Ústavu biologie obratlovců AV ČR a Národního muzea. Nález Čechů se dostal do vydání odborného časopisu PeerJ – the Journal of Life and Environmental Sciences.

„Miniaturní velikost nově popsaných žab a malý areál jejich výskytu v odlehlých afrických horách byly hlavními příčinami, proč zůstaly žáby tak dlouho přehlížené. Rovněž najít je v jejich biotopu, husté nízké vegetaci kolem horských potoků, nebylo vůbec jednoduché. Člověk sice slyší jejich

tiché kuňkání, ale najít ukryté žabky je náročné,“ popsal Gvoždík.

Jde o afroskokana tajemného (Phrynobatrachus arcanus) a afroskokana Mbabo (Phrynobatrachus mbabo). Oba nově popsané druhy patří podle vědců mezi kriticky ohrožené. Jejich populace ohrožuje nebezpečná chytridiomykóza, houbové onemocnění kůže, které bylo v kamerunských horách v posledních letech zjištěno.