„To co teď předvedl, není omluva,“ napsal Deníku N Zdechovský. Pokud by se Babiš jemu i jeho rodině, které nyní chodí výhružné zprávy, omluvil, pak by na něj žalobu nepodal. Babiš by podle něj měl normálně přiznat, že to přehnal.

Babiš označil Zdechovského i Peksu za vlastizrádce. S jeho nynější omluvou není spokojený ani Peksa. Vadí mu, že ačkoli se premiér za svá slova omluvil, vzápětí dodal, že poškozují tuto zemi. „Oceňuji snahu, ale když bráníme právní stát, peníze daňových poplatníků a rovný přístup drobných zemědělců k dotacím, děláme tím svou práci. Shazovat to jako poškozování ČR je trapné,“ dodal.