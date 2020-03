Premiér Andrej Babiš se v rozhovoru na Frekvenci 1 omluvil europoslancům Tomáši Zdechovskému a Mikuláši Peksovi za slova o vlastizrádcích. „Asi jsem to přehnal. Omlouvám se za to. Byla to nadsázka,“ napsal Babiš na svém Twitteru.