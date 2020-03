Česká zemědělská univerzita se z preventivních důvodů rozhodla přerušit výuku až do konce týdne, informovala o tom mluvčí Jana Kašparová.

„K tomuto kroku jsme se rozhodli na základě komunikace ve vedení univerzity, s děkany fakult a s hygieniky. Jde nám momentálně zejména o uklidnění situace a zamezení šíření zbytečné paniky,“ dodal rektor ČZU Petr Sklenička s tím, že se jedná o prevenci.

Univerzita také rozhodla o zákazu pracovních zahraničních cest zaměstnanců do inkriminovaných oblastí. Prodloužila zákaz cest do Číny či Íránu a nově zakázala cesty též do Koreje a severní Itálie.

Prostřednictvím dotazníků nadále shromažďuje informace i o soukromých cestách svých zaměstnanců a při jakémkoliv podezření nechává zaměstnance na home office. (ČZU)