Dnes je Světový den divoké přírody. Letošním tématem je zachování života na Zemi jako klíčové součásti světové biodiverzity. Den připomíná přijetí Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES).

Happy #WorldWildlifeDay! Let us all celebrate our world's beautiful #wildlife and #biodiversity!

Throughout your events, make your voices heard, and together let's work towards a world that can Sustain all life on Earth!

Find out more: https://t.co/2HEsOkIYGG #WWD2020 pic.twitter.com/j0GA3Z6tEa

