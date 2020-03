Bývalý kandidát Pete Buttigieg, který včera z klání o prezidentský post odstoupil, podle amerických médií vyzve v Dallasu své fanoušky, aby volili Joea Bidena. Po Amy Klobucharové je tak dalším, kdo Bidena podpoří. (Hill)

#BREAKING: Buttigieg set to endorse Biden, one day after ending his 2020 campaign https://t.co/UijITacLwL pic.twitter.com/aVNiNSRuQa

— The Hill (@thehill) March 2, 2020