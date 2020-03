Zatímco se část národa preventivně vylekala a vzala útokem obchody i lékárny, do zahraničí se vydal hradní kancléř. Odletěl do Číny postižené koronavirem na misi milosrdenství. Z pověření Miloše Zemana. Co by se asi mohlo pokazit? Páteční Notes sepsal Jan Tvrdoň.