Od úterý se Fakulta strojní a Fakulta elektrotechnická ČVUT vrací k normální výuce, výzkumu a provozu. Odvolává tak preventivní opatření proti šíření koronaviru. Deníku N to řekl děkan Fakulty strojní Michael Valášek.

„Na ČVUT nebyl zjištěn případ koronaviru a ani se v budovách ČVUT nepohyboval člověk, který by byl koronavirem přímo nakažený,“ zdůraznil děkan.

Vedení školy dnes z preventivních důvodů zrušilo výuku na Fakultě strojní a Fakultě elektrotechnické ČVUT. Zaměstnancům byla nařízena práce z domova.

Děkan Valášek upřesnil, že do pondělního odpoledne panovala pouze obava, že u obhajoby závěrečné práce seděl minulý týden v komisi vyučující z České zemědělské univerzity, který se dostal do kontaktu s člověkem, který se setkal s nakaženým profesorem z ČZU a mohl by tak být také infekční.

Nakažený profesor je nyní hospitalizovaný v pražské Nemocnici na Bulovce bez vážnějších příznaků. Dvacet studentů a 24 zaměstnanců univerzity, kteří se s ním začátkem minulého týdne setkali, je v domácí karanténě.

„Obávali jsme se, že pracovník, který seděl u naší obhajoby, byl v kontaktu s osobou, která se dostala do kontaktu s nakaženým profesorem. Ukázalo se, že šlo jen o kontakt s příliš krátkou dobou na možnou inkubaci nakažlivosti a tedy to Hygienická stanice hl.m.Prahy vyhodnotila za nevýznamné riziko,“ vysvětlil děkan Fakulty strojní ČVUT. Zmíněný člen komise z ČZU tedy nepatří mezi ty, kteří jsou nyní preventivně v domácí karanténě. Potkal se totiž pouze na chodbě s člověkem, který se s nakaženým profesorem dostal do kontaktu.

Provoz v budovách obou fakult ČVUT se proto od zítřka obnovuje, nemusely projít ani žádným žádné speciálním čištěním. „Běžná desinfekce probíhá. Byla sice připravena speciální sanační jednotka, ale nakonec to nebylo vůbec nutné,“ dodal děkan Valášek.