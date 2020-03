Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) podá žalobu na premiéra Andreje Babiše (ANO) . Zatím podal trestní oznámení kvůli výhrůžkám, které mu začaly chodit poté, co ho Babiš označil za vlastizrádce.

Poté co v pátek na tiskové konferenci označil předseda vlády dvojici europoslanců, která se zabývá jeho střetem zájmů, za vlastizrádce, oběma začaly chodit nenávistné vzkazy. V nich mu lidé například pejorativním způsobem vyčítají jeho stranickou příslušnost a vyhrožují mu.

„Moc a moc vám přeju, abyste skončil za to odporný udávání před soudem, a vůbec nechápu, jak se člověk bez morálky může stát europoslancem a jít proti rodný zemi. Zdechni zdechlino a boj se večer sám projít po Praze,“ píše se například v jedné ze zpráv, které má Deník N k dispozici. Chodí mu i fotky popravených politických vězňů v Číně.

Kvůli vzkazům již Zdechovský podal trestní oznámení na neznámého pachatele a žalobu chce podat i na premiéra. „Podáme ji,“ řekl Deníku N Zdechovský. Zatím netuší přesně, kdy ji podá.

„Asi to nebude dnes nebo zítra, ale podám ji, dotáhnu to,“ podotkl Zdechovský.

Právě kvůli nenávistným vzkazům a výhrůžkám smrtí musel Zdechovský o víkendu změnit plány své i své rodiny.

Výrazně větší počet nepřátelských zpráv začal chodit i europoslanci Mikuláši Peksovi (Piráti). „Většinu bych chápal jako urážky, v některých případech to jde i za hranu vyhrožování. Momentálně řešíme s právníkem, co se s tím a s premiérovými výroky dá dělat. Upřímně bych dal přednost tomu, kdyby normálně lidsky přiznal chybu a omluvil se,“ řekl Deníku N Peksa.

Není podle něj jisté, že by ve výsledku na premiéra podal žalobu. Momentálně hledá s právním zástupcem příslušnou judikaturu, protože poté, co soud rozhodl, že premiér může hovořit o Transparency International jako o „zkorumpované neziskovce“, podemlelo to jeho důvěru v český právní řád. Právě kvůli předchozím rozsudkům spíše premiéra žalovat nebude.