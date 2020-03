O prvním případu nákazy nemocí Covid-19 ve státě New York mezitím informoval tamní guvernér. Jak Andrew Cuomo uvedl v noci na dnešek, infikovanou je asi 30letá žena, která se nakazila během nedávné cesty do Íránu a je doma v karanténě. Neřekl, kde pacientka žije, podle listu New York Times bydlí ve městě New York. Zdravotní stav nakažené ženy není podle Cuoma vážný. (New York Times)