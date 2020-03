Rozhodnutí prohloubí politickou krizi v zemi, která je významným producentem ropy a kde masové protesty a patová situace mezi zákonodárci zpožďují zotavení po válečných letech, napsala agentura Reuters.

Předchozí premiér Ádil Abdal Mahdí rezignoval loni kvůli protivládním protestů. Zemi ale vedl až do 1. února, kdy prezident Barham Sálih jmenoval do funkce Allávího s tím, že do měsíce musí sestavit novou vládu. Nyní Sálih uvedl, že zahájí konzultace, jejichž cílem bude najít nového kandidáta místo Allávího do 15 dní.

Alláví uváděl, že sestavil kabinet z politicky nezávislých osobností a prvním krokem jeho vlády bude vyšetřit případy zabití účastníků demonstrací.

Protivládní protesty v Iráku trvají od loňského října. Demonstranti kritizují vládu za korupci a neschopnost zlepšit veřejné služby, včetně školství či zdravotnictví, a infrastrukturu, která je zničená letitými ozbrojenými konflikty, naposledy bojem s teroristickou organizací Islámský stát. Od začátku při nich přišlo o život přes 500 lidí a tisíce demonstrantů byly zraněny. Podle zdrojů dnes bezpečnostní síly při protivládních demonstracích v Bagdádu zabily další osobu ad dalších 24 osob bylo zraněno. (ČTK)