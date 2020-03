„Vše probíhá jak má. Probíhá šetření, jsou dohledávány kontakty i rizikoví jedinci. Budeme dělat, co bude nezbytné, aby se zabránilo šíření koronaviru,“ řekla na tiskové konferenci hlavní hygienička Eva Gottvaldová.

„Dnes jsme vyšetřili 13 pacientů, mezi nimi byly tři vzorky, prokázaly se čtyři geny. To znamená, že je velmi pravděpodobně diagnóza stanovena přesně. Přesto jsme objednali transport vzorků do Berlína. Dál budeme potvrzovat vzorky u kontaktů nemocných. U kolegyně Američanky, manželky a dětí případu z Ústí. Jsme připraveni, je to rutina Národní referenční laboratoře,“ dodala.