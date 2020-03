Muhyiddin Yassin je členem téže strany jako dosavadní premiér, nyní se však postavil na opačnou stranu a zřejmě dopomůže zpět k moci straně UMNO, která v Malajsii vládla bez přestávky šedesát let až do roku 2018 (v letech 1981 až 2003 právě pod vedením Mahathira Mohamada). Úřad premiéra není v Malajsii nutně vázán na výsledky voleb, rozhoduje o něm král, teoreticky by měl vybrat osobu, která má největší naději získat většinu v parlamentu. Mahathir Mohamad proti královu rozhodnutí protestuje a mluví o zradě. (BBC, SMCP)