Podle předběžných výsledků agentury Focus by OLaNO získalo 48 mandátů, vládní Směr by měl 28 křesel, PS/Spolu (18), SaS (15), Za ľudí (15), Sme rodina (14), ĽSNS (12).Většinu by pak mohlo vytvořit OLaNO, SaS a PS/Spolu. (Dennik N)