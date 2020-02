Historici objevili v britském parlamentu tajné dveře vedoucí do průchodu používaného mimo jiné při korunovacích v 17. století. Skrývaly se v dřevěném obložení na jedné z chodeb Westminsterského paláce. (BBC)

"History was lost and now it's found"

A hidden doorway has revealed a secret passageway in the Houses of Parliament, dating back to 1660 🗝️https://t.co/gkYvcet4WD pic.twitter.com/SdpvFroYW6

