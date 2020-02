Dodavatelé podle ní zvedli i ceny roušek – zatímco dříve stála jedna pět korun, v současnosti stojí 20 až 35 korun. Důvodem růstu cen na českém trhu jsou tenčící se zásoby těchto ochranných pomůcek v Evropě, uvedli dnes někteří prodejci a weby internetových obchodů.

„Zatímco před panikou se cena jednorázového respirátoru s filtrem FFP3 pohybovala okolo 800 korun, nyní je stejný produkt nabízený lékárnám za 930 korun bez DPH, přitom je možné ho použít pouze na jednu směnu,“ uvedla mluvčí České lékárnické komory Michaela Bažantová. Za tuto cenu nabízí respirátory například firma Batist Medical z Červeného Kostelce na Náchodsku, a to pouze v balení po deseti. Firma je tradičním výrobcem operačních roušek a respirátory od dodavatelů zařadila do své nabídky na základě urgentních požadavků nemocnic až letos.

„Nejsme výrobci, naši dodavatelé nám neustále zvyšují ceny, takže cena na trhu roste. Pouze reagujeme na tuto situaci. Respirátor FFP3 v současnosti stojí 930 korun. Nejsme těmi, kteří z vlastní vůle ceny zvyšují,“ řekla Martina Piskorová z firmy Batist Medical. Firma v těchto dnech respirátory veřejnosti neprodává. „Nová zásilka k nám bude dodána v příštím týdnu. Naší prioritou je zajistit dostupnost respirátorů v co nejvyšší míře,“ podotkla.

Není zatím ani jisté, zda firma již v týdnu od 2. března spustí linku, na níž lze vyrábět pevnější roušky s nanovlákny. „Pracujeme na tom, aby to bylo reálné. Až se nám vše podaří technicky vyřešit, budeme o tom informovat. Máme na tom zájem, pomohlo by to trhu. Nová rouška je schopna zachytit také virus, ale na sto procent účinná není,“ uzavřela Piskorová.

Nová linka by měla měsíčně produkovat asi půl milionu roušek, které mají lepší filtrační schopnost díky vnitřní vrstvě z nanovláken. Má schopnost zachycovat i viry, nejen bakterie a měla by být levnější než respirátor.

V lékárnách respirátory nejsou téměř k dostání a podle některých lékárníků jsou předražené. „Cena je opravdu velmi vysoká, je otázkou, kolik lékáren si respirátory za takovou cenu pořídí – pro své zaměstnance nebo pro pacienty,“ podotkla mluvčí lékárnické komory.

Zdravotníci, mezi nimi i lékárníci, jsou podle Bažantové nejohroženější skupinou. Pacienti se s nimi radí v případě samoléčby. Potřebují proto být vybaveni ochrannými pomůckami. „Očekáváme, že v případě zjištění infekce koronavirem v ČR zajistí respirátory pro lékárny v zasažené oblasti příslušné státní instituce,“ uvedla mluvčí.

Praktičtí lékaři vyzývají nemocné, kteří pobývali v severoitalských regionech Lombardie, Benátsko, Piemont a Emilia Romagna, aby v případě, že mají chřipkové příznaky nechodili do ordinace. Mají lékaři zavolat a dohodnout další postup. Po konzultaci s krajskou hygienickou stanicí jim může být nařízena dvoutýdenní domácí karanténa. (ČTK)